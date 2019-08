Wien: The Brick feiert Dachgleiche

Am Dienstag wurde die Dachgleiche für das Projekt „The Brick“ am Wienerberg gefeiert. Noch dieses Jahr, spätestens aber Anfang 2020 soll der dreiteilige Büro- und Hotelkomplex fertiggestellt sein.

An der Triester Straße gelegen, soll „The Brick“ das Herzstück des neuen Stadtteils „Biotope City“ bilden und als Headquarter für Wienerberger und Cineplexx dienen. Weitere Großmieter sind das Diagnostik-Unternehmen bioMerieux Austria sowie Müller Bräu als Betreiber der hausinternen Gastronomie, heißt es in der Aussendung. Zwei Bauteile wurden an die Wiener Städtische verkauft.

Während Wienerberger bereits Mitte November übersiedeln soll, wird der zweite Bauteil an seine Eigentümerin Wiener Städtische Versicherung im Februar des kommenden Jahres übergeben. Bauteil eins am Areal verbleibt im Soravia-Eigentum, hier besteht ein Pachtvertrag mit der internationalen Hotelgruppe Plateno. Die Übergabe ist für Ende März 2020 avisiert, die ersten Gäste werden ab dem zweiten Quartal 2020 in dem 152-Zimmer Hotel nächtigen können.

Mehr Infos zum Projekt unter: www.thebrick.at