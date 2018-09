Wien: Vorverkauf für Wohnungen im Triiiple-Turm 2 gestartet

Im Auftrag von Soravia und Are Development entstehen für 110 Millionen Euro am Standort des ehemaligen Hauptzollamtes in Wien drei jeweils über 100 Meter hohe Türme mit 480 Eigentumswohnungen in den Türmen 1 und 2 sowie 670 Mikro-Apartments in Turm 3.

Wie EHL Immobilien vor Kurzem bekanntgab, wurde mit dem Vorverkauf der Wohnungen im Turm 2 begonnen. Hier entstehen 260 Wohnungen mit Größen zwichen 34 und 166 Quadratmetern - vom Single-Apartment bis hin zu großen Loft-Wohnungen sowie Concierge-Service. Der Baustart für alle drei Türme erfolgte im August 2018, die Arbeiten sollen im Sommer 2021 abgeschlossen sein. Das gesamte Projektvolumen beträgt mehr als 300 Millionen Euro. (red.)