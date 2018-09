Wer sich Luxus sucht – und wer ihn kauft

30.000 User interessierten sich seit Mai auf der Immobilienplattform FindMyHome.at/premiumliving für ein exklusives Objekt. Die Anfragen ergeben ein klares Bild: "Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen ist ausgeglichen – das ist spannend, da die Immobiliensuche normalerweise weiblich dominiert ist", meint Gabel-Hlawa von FindMyHome.at. Käufer sind rund 43 Jahre alt, wobei 45 bis 54-Jährige, gefolgt von den 55 bis 64-Jährigen, am stärksten vertreten sind.

Trends: Wer kauft österreichische Luxusimmobilien?

Zum Vergleich: Bei Suchanfragen im mittleren Preis-Segment suchen 25- bis 34-Jährige am häufigsten. Die Interessenten stammen aus Deutschland (diese stellen die stärkste Käufergruppe) und der Schweiz, Bulgarien, Russland, Ukraine, Iran und Türkei. Beliebt sind bei Österreichern eher kleine bis mittelgroße Wohnungen in Best-Lagen, wie etwa am Wiener Ring. Die meisten Käufe stammen übrigens von Künstlern, Sängern und Schauspielern. Erst danach kommen die Unternehmer. (dm)