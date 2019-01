100 Jahre Bauhaus auf 365 Tage verteilt

Die Zeit, in der das Bauhaus tatsächlich existierte, ist sehr kurz gemessen an ihrer Wirkung für Architektur, Design, Handwerk, bildende Künste, selbst für die Musik und den Tanz der nachkommenden Jahrzehnte: Gegründet wurde das Bauhaus 1919 in Weimar, übersiedelte 1925 nach Dessau, wo es bis 1932 produktiv war und unter dem Druck der Nationalsozialisten geschlossen wurde, bis es schließlich in Berlin 1933 ganz aufgegeben werden musste. Seine Protagonisten gingen ins Exil. Der Name Bauhaus blieb stellvertretend für alles, das schlicht, funktionell und kubisch war - und stilbildend für eine frühe Moderne, die während und nach den Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs auch nach Amerika und in den neugegründeten Staat Israel exportiert wurde.

Manches Möbelstück, das so heutig anmutet, stammt ursprünglich aus dem Geist dieser Schule ohne strikte Handschrift. Auch Alltagsgegenständliches hat seine Herkunft in den Werkstätten, die ebenso zum System Bauhaus gehörten wie die Architektur. Doch die sichtbarsten Hinterlassenschaften sind nach wie vor die Bauten eines Walter Gropius, eines Mies van der Rohe, eines Henry van de Velde, die Planungen von Arieh Sharon für Israel. Oder die Arbeiten Oskar Schlemmers, Paul Klees oder László Moholy Nagys.

Architektur und Design: 100 Jahre Bauhaus

2019 wird quer durch Deutschland das 100-Jahr-Jubiläum gefeiert, vor allem aber im Osten, in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Berlin. Dies sind auch die Orte, an denen das Bauhaus agierte, kreierte, Studenten ausbildete und weltberühmter Künstler hervorbrachte. Im Sinne des Bauhauses wurde alles bis ins Detail geplant und die Form an der Funktionalität ausgerichtet - von der Gebäudehülle bis zum Farbkonzept, vom Arbeitszimmer bis zum Lüftungssystem der Fenster. So wird auch das Bauhausjubiläumsjahr als eine Art Gesamtkunstwerk inszeniert.

Die Feier des Experiments

Den Auftakt macht am 16. Jänner das große Festival "100 Jahre Bauhaus" in der Berliner Akademie der Künste. In unterschiedlichsten Formaten wird man hier versuchen, dem großen Geist gerecht zu werden. Der Besucher darf sich auf Experimentelles gefasst machen. Um der Fülle des Bauhaus-Erbes gerecht zu werden, dauert das Festival neun Tage. bauhausfestival.de

Wert und Wirkung

Was floss vom Bauhaus in die Moderne ein, oder besser: in die verschiedenen lokalen Spielarten der Moderne? Die große Ausstellung "Bauhaus Imaginista" geht der Rezeptiongeschichte nach und zeigt, wie die Bauhausideen auf andere gesellschaftliche und kulturelle Umgebungen gewirkt und vielleicht auch Einfluss genommen haben. Die Schau ist vom 15. März bis 10. Juni im Haus der Kulturen der Welt (HKW) in Berlin zu sehen. hkw.de

Bauhaus geht in die Stadt

Der kurzen Zeit, die das Bauhaus nach seiner Schließung durch die Nazis in Dessau dann in Berlin überlebte, widmet sich die "Bauhauswoche Berlin". Den dortigen Akteuren ist diese Aktion vom 31. August bis 8. September gewidmet. Die Ausstellung ist nicht an einen einzelnen Ort gebunden, sondern auf viele Schaufenster in Einzelhandelsgeschäften verteilt, während das Festivalzentrum vor allem der Begegnung dient. Idealerweise nimmt die Bauhauswoche sowohl die Lange Nacht der Museen wie den Tag des Denkmals mit. bauhaus100.berlin

Dreifach-Diskurs

Die "Triennale der Moderne" nimmt an den Unesco-Welterbestätten in Berlin, Dessau und Weimar ihren Ausgangspunkt. Thematisch werden sich Weimar und Berlin mit den Visionen des Bauhauses beschäftigen, Dessau widmet sich der Architektur und dem Material, auch hinsichtlich Tel Aviv. Vom 26. September bis zum 13. Oktober. bauhaus100.de

Originale um Originale

Was ist wirklich original Bauhaus? Vieles hat von seiner Modernität nichts eingebüßt, manches könnte von heute stammen: Marcel Breuers Stuhl, Marianne Brandts Teeservice und Wilhelm Wagenfelds Leuchte. 14 Fallbeispiele sind der Kern der Jubiläumsausstellung des Bauhaus-Archivs im Museum für Gestaltung in Kooperation mit der Berlinischen Galerie. 6. September 2019 bis 27. Jänner 2020. berlinischegalerie.de

Drei neue Häuser

Das Bauhaus erhält in nächster Zukunft drei Museen: Am Gründungsort Weimar entsteht derzeit ein formal schlichter Bau, der am 6. April eröffnet werden wird. Hier wird die älteste Bauhaus-Kollektion gezeigt, Thema sind die ersten Jahre, in denen die Bauhaus-Lehrenden und -Studenten sich in viele experimentelle Bereiche vorwagten. Ein paar Monate später, am 8. September, wird das neue Museum in Dessau in Betrieb gehen. In dem lang gestreckten Bau von addenda architects (Barcelona) wird die Sammlung der Stiftung Bauhaus Dessau erstmals in ihrem Umfang gezeigt. Der dritte neue Museumsstandort ist Berlin, ab 2022. bauhausmuseumweimar.de, bauhaus-dessau.de

Unterwegs durch die Moderne Grand Tour der Moderne. Als Kulturreisender kann man viele Plätze, die vom Bauhaus geprägt und beeinflusst wurden, in ganz Deutschland besuchen. Mehrere Touren dieser "Grand Tour der Moderne" führen zu bedeutenden Gebäuden, die zwischen 1900 und 2000 errichtet wurden und einen Streifzug durch 100 Jahre Architekturgeschichte erlauben. Themen: Die Touren sind mehrtägig: "Bauhaus entdecken", "Kunst und Wohnkultur besichtigen" "Avantgarde erkunden", "Vielfalt der Gestaltung erleben", "Bauhaus im Westen besuchen", Welterbestätten bereisen", "Moderne im Norden erfahren", www.grandtourdermoderne.de Bauhaus Verbund 2019. Arbeitsgemeinschaft der drei sammlungsführenden Bauhaus-Institutionen: Bauhaus-Archiv/Museum für Gestaltung in Berlin, Stiftung Bauhaus Dessau und Klassik Stiftung Weimar, Bund und die dazugehörige Kulturstiftung sowie elf Bundesländer.

> > Mehr Programminfos: www.bauhaus100.de