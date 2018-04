Koalition in Kärnten: SPÖ stellt neuem ÖVP-Chef Ultimatum

Nach dem überraschenden Rücktritt des Kärntner ÖVP-Obmannes Christian Benger haben SPÖ und ÖVP einiges zu besprechen. Beide Parteien beriefen für den späten Mittwochabend Vorstandssitzungen ein: Die ÖVP hat dabei nach dem Rücktritt Christian Bengers im Bürgermeister der Gemeinde Kappel am Krappfeld Martin Gruber einen neuen Obmann gefunden. Die SPÖ stellt dem neuen Chef und seiner Partei neue Bedingungen für die Landesregierung.

"Wir geben der ÖVP noch eine Chance", sagte der Kärntner Landeshauptmann und SPÖ-Chef Peter Kaiser im Ö1-"Morgenjournal". Aber nur unter bestimmten Bedingungen. Bis heute, Donnerstagabend um 20 Uhr, solle die ÖVP sagen, ob sie damit einvertanden sei. Immerhin war der Koalitionspakt zwischen den beiden Parteien eigentlich fixiert, bis der Personalwechsel in der Volkspartei dazwischenkam, meint Kaiser. "So etwas hat es meines Wissens noch nie gegeben." Das Vertrauen in die ÖVP sei "tief erschüttert".

Das Einstimmigkeitsprinzip soll ausgesetzt werden

Wie sehen die Bedingungen aus? Unter anderem soll das - eigentlich laut der neuen Landesverfassung vorgesehene - Einstimmigkeitsprinzip in der Regierung ausgesetzt werden. "Auch Mehrheitsentscheidungen sollen möglich sein", sagt Kaiser. "Das ist eine Bedingung, ohne die nichts mehr geht."

Wörtlich hieß es am Mittwochabend in einer Aussendung: "Bis zum Abend des 05.04. verlangt die SPÖ-Kärnten einen Beschluss des ÖVP-Parteivorstandes, der neben dem Abgehen vom Einstimmigkeitsprinzip in der künftigen Landesregierung auch vollen Einsatz seitens der ÖVP-Kärnten bei der Bundesregierung für die Umsetzung von wichtigen Kärnten-Projekten." Kaiser forderte den künftigen ÖVP-Chef in Kärnten auf, "Fernsteuerungen aus Wien" zu verhindern. Wenn man mit der Bundesregierung in Zukunft verhandle, müsse dies "auf Augenhöhe" geschehen.

Sollte der ÖVP-Parteivorstand diesen Bedingungen nicht bis Donnerstag, 20.00 Uhr, zustimmen, werde die SPÖ mit den anderen Parteien Verhandlungen beginnen.

ÖVP-Wechsel: Hat Wien eingegriffen?

Die ÖVP war am Mittwochabend noch hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt. Immerhin war Christian Benger am Vormittag überraschend zurückgetreten. Im Vorfeld schwirrten bei zahlreiche Namen für potenzielle Nachfolger herum, am häufigsten jene vom ehemaligen Kärntner JVP-Obmann Sebastian Schuschnig und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger. Das hätte eine gewisse Logik gehabt, gelten beide als Vertraute von Bundesparteiobmann Sebastian Kurz. Schließlich setzte sich eher überraschend Gruber durch, der vorerst als geschäftsführender Parteiobmann fungieren wird. Er soll nur mit einer Gegenstimme gewählt worden sein. Endgültig gekürt wird er dann bei einem Landesparteitag.

Erste Sporen in der Landesregierung verdiente er sich als persönlicher Referent des ehemaligen ÖVP-Obmannes Josef Martinz, 2009 wurde er als 25-Jähriger in Kappel am Krappfeld im Bezirk St. Veit/Glan zum Gemeindeoberhaupt gewählt.

Über die Gründe für Bengers Rücktritt wurde zunächst spekuliert. Laut Kaiser seien "Begriffe wie Fuchsjagd gefallen". Das würde schon einiges sagen. Ob Wien, und damit also ÖVP-Chef Sebastian Kurz eingegriffen habe? "Ich bin kein Privatdetektiv", sagte Kaiser Donnerstagfrüh dazu. Aber er vermutete es wohl.

Team Kärnten und FPÖ als mögliche Partner

Andere mögliche Koalitionspartner hätte Kaiser übrigens: FPÖ und Team Kärnten (TK) zum Beispiel. TK-Obmann Gerhard Köfer kündigte am Mittwochabend bereits an, dass man gesprächsbereit sei, wenn der Landeshauptmann zu Verhandlungen einladen wolle. Und auch die Freiheitlichen würden sich wohl nicht lange bitten lassen, am Verhandlungstisch Platz zu nehmen. Diese Option gilt aber nach wie vor als die am wenigsten wahrscheinliche. Möglich wäre sogar, dass es noch einmal eine "Sondierungsrunde" der SPÖ mit allen Landtagsparteien gibt. Bis zum 12. April, dem Termin der konstituierenden Landtagssitzung am Donnerstag kommender Woche, wird sich die Bildung einer neuen Landesregierung aller Voraussicht nach aber nicht mehr ausgehen.

