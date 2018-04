Kurz nimmt die Sozialpartner ins Visier

Wien. Zuerst das Arbeitsmarktservice (AMS), dann die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) und nun die Sozialversicherungen insgesamt: Wie es aussieht, hat die Regierung einen Lieblingsgegner gefunden. Es handelt sich um die Sozialpartner, die in den genannten Organisationen den Ton angeben. Weitere Beispiele dürften schon bald folgen: Auch in der Arbeiterkammer, der Wirtschaftskammer und in der Nationalbank sind größere Reformen geplant.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.04.2018)