Die neue Gegenspielerin des Kanzlers

Für die Arbeiterkammer gab es noch nie eine so wichtige Personalentscheidung: Just zu der Zeit, zu der die Vertretung der Arbeitnehmer von der Regierung massiv unter Druck gesetzt wird, kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Der scheidende Präsident, Rudolf Kaske, hat dabei sein gesamtes politisches Gewicht in die Waagschale geworfen, um seine Wunschkandidatin als Nachfolgerin durchzusetzen: Renate Anderl ist seit Freitag Präsidentin der Bundes-Arbeiterkammer.

("Die Presse am Sonntag", Print-Ausgabe, 29. April 2018)