Wie der Verfassungsschutz umgebaut werden soll

Noch am Donnerstag vergangener Woche dementierte das Innenministerium Umbaupläne für das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) – um dann am Samstag zu verkünden, dass man nun Reformen „wie im Regierungsprogramm vorgesehen“ endlich angehen wolle. Dort steht nur, dass die Zusammenarbeit zwischen BVT, Bundeskriminalamt (BKA) und Heeresdienst angestrebt wird. Intern laufen Gespräche auf Hochtouren – die „Presse“ konnte erste Eckpunkte in Erfahrung bringen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.05.2018)