Buwog-Prozess: Die „Freimaurer-Connection“

Meischberger zwischen Konten, Beratern und einem falschen Datum

Ticker Verhandlungstag 33 Fragen bitte an den Bankberater. So lautete vielfach die Antwort von Walter Meischberger am 33. Tag im Buwog-/Terminal-Tower-Prozess. Antworten musste dennoch er. Er tat es auch - nicht, ohne ins Stocken zu geraten.