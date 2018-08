Familienbeihilfe: Weniger Einsparung als gedacht

Wien. Wenige Gesetze sorgen noch vor ihrem Beschluss für so viel (inter-)nationalen Wirbel wie die Indexierung der Familienbeihilfe. Sie soll – nach einer Verzögerung – im Herbst im Parlament beschlossen werden. Doch schon mehrmals kam eine Warnung aus Brüssel. Erst vor wenigen Tagen hieß es aus der EU-Kommission, dass die Kürzung der Gelder für im Ausland lebende Kinder rechtswidrig sei. Auch im Inland – und überraschenderweise selbst in der türkis-blauen Regierung – ist das Gesetz nicht unumstritten. Familien- und Außenministerium sind sich in einem heiklen Punkt nicht einig.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.08.2018)