Causa Schrott: Rücktritt nach Fake-Gewinnspiel

Causa Schrott: 24.000 Euro für eine Website, die es nicht gibt

In der Causa rund um den Tiroler ÖVP-Abgeordneten Dominik Schrott kommen neue Vorwürfe an die Öffentlichkeit. 24.000 Euro sind offenbar an eine Agentur geflossen, ohne dafür ein Leistung zu erhalten.