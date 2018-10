Werner Kogler zieht für die Grünen in den EU-Wahlkampf

Die Grünen haben sich auf einen Spitzenkandidaten für die EU-Wahl im kommenden Mai geeinigt. Bei einer Pressekonferenz teilten Bundessprecher Werner Kogler und Michel Reimon, Co-Delegationsleiter und EU-Abgeordneter, am Dienstag mit: Kogler wird für die Partei in den Wahlkampf ziehen. Reimon wird aus privaten Gründen nicht mehr kandidieren.

Der 56-Jährige begründet sein Antreten damit, dass in Sachen Klimawandel einiges im Argen liege, wie die aktuelle Situation in Kärnten, Italien und Kroatien zeige. Man habe schlicht zu oft "Jahrhunderthochwasser". Das klinge vielleicht witzig, sei es aber nicht. "Dieser Kontinent hat die wirtschaftliche Kraft und die Innovationskraft, hier Vorreiter zu sein", betonte Kogler. Europa als Ganzes müsse Schritte setzen, aber auch Österreich, das leider in diesem Bereich ins Hintertreffen geraten sei.

"Wir müssen die Politik der Union ändern"

Außerdem, so Kogler, komme derzeit "fast alles, was uns wichtig ist ins Rutschen", zählte er etwa Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit auf. "Und wir sind von einer Bundesregierung vertreten, die hier mitspielt", kritisiert er das konsequente Auftreten "als europapolitische Geisterfahrer". Derzeit müsse man unter anderem eine Umweltministerin beim Arbeiten beobachten, die sich der Umwelt nicht unbedingt verpflichtet fühle.

Weiters "kann es nicht sein, dass immer öfter die Konzerninteressen die Entscheidungen der Union treffen", kam Kogler zur EU-Ebene. "Also geht es auch darum, Europa in Stellung zu bringen" gegen die grassierende Casino-Mentalität. "Wir müssen die Politik der Union ändern", appellierte Kogler, aktuell sei sie schlichtweg "zu lobbyanfällig".

Kandidatur (auch) als Bundessprecher

Das Amt des grünen Bundessprechers will Kogler vorerst ebenfalls weiter ausüben. Er werde beim Bundeskongress am 17. November als Bundessprecher kandidieren und dieses Amt dann auch für die zweijährige Funktionsperiode ausüben. Seine Kür zum EU-Spitzenkandidaten findet Anfang 2019 statt.

Reimon nannte Koglers Entscheidung, sich für die Spitzenkandidatur zu bewerben, eine "wahnsinnig wichtige Lösung für uns", da Kogler "wohl unser bester und prominentester Mann" sei. Er selbst werde sich zwar im EU-Wahlkampf einbringen, aber nicht auf einem wählbaren Platz kandidieren. Auf ein konkretes Wahlziel wollte sich Kogler auf Nachfrage übrigens nicht festlegen.

(hell)