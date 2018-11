Mindestsicherung: Den Ländern reißt der Geduldsfaden

Wien. Die Verhandlungen für die Mindestsicherung sind in der Zielgeraden. Angeblich. FPÖ-Regierungskoordinator Norbert Hofer hatte am 17. Oktober davon gesprochen, dass eine Einigung zwischen den Regierungsparteien „noch in dieser Woche“ vorliegen werde. Auch im Sozialministerium spricht man vom „Endspurt“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.11.2018)