Der rote Sebastian Kurz von Tirol

Innsbruck/Wien. Gleich seine erste Personalentscheidung dürfte keine leichte sein: Georg Dornauer, designierter Parteichef der SPÖ Tirol, will seinen Vater kündigen. „Das ist ein logischer Prozess der Verjüngung“, erklärt Georg Dornauer junior im Gespräch mit der „Presse“. Georg Dornauer senior ist derzeit Landesgeschäftsführer der Tiroler SPÖ. Und eine Sohn-Vater-Führung wäre dann doch ein wenig viel. „Das will ich nicht“, erklärt der Junior.



Die Dornauers sind eine Politikerfamilie. Schon der Großvater war auf Gemeindeebene aktiv, der Vater schaffte es bis zum Landesgeschäftsführer, und jetzt wird der 35-jährige Sohn bald Parteichef. Die Funktion wird er im Februar von der in der Nacht auf Dienstag überraschend zurückgetretenen Elisabeth Blanik übernehmen. Dass die Familie Dornauer damit ihren politischen Karrierehöhepunkt erreicht hat, glaubt kein einziger Gesprächspartner in Tirol. Dafür ist der Junior viel zu ehrgeizig. „Der schafft es noch bis nach Wien“, meint einer.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.11.2018)