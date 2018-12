Höhere Strafen für Gewalttäter

Wien. Die Regierung will, dass Sexual- und Gewalttäter strenger bestraft werden, und hat dafür eine Taskforce eingesetzt. Die in diesem Rahmen tätig gewordene Kommission Strafrecht hat nun ihre Beratungen abgeschlossen. Sie schlägt vor, dass der psychische Zustand des Opfers stärker berücksichtigt wird, die Bußen für Serientäter in die Höhe gehen und neue Mindeststrafen eingezogen werden. Die wichtigsten Erkenntnisse der Reformgruppe im Detail:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.12.2018)