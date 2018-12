Was Strache und die Queen gemeinsam haben

„Christkind?“ fragt das Ehepaar Huber, als es des Nachts Geräusche in seinem Haus vernimmt. „HC!“, hallt es zurück, und Vizekanzler Heinz-Christian Strache blickt freudig hinter dem Christbaum hervor. „Ich bringe euch Geschenke“, verspricht Strache, obwohl er gar keine dabei hat. Sein Geschenk sei aber die stille Nacht da draußen, verrät Strache in dem YouTube-Video. Denn die Stille gebe es nur, weil die FPÖ das Fremdenrecht verschärft und für mehr Polizisten gesorgt habe.



Wie Strache dann trotz des Mehrs an Polizisten unbemerkt in das Haus der Hubers eindringen konnte, bleibt im Video dahingestellt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.12.2018)