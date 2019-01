Die FPÖ und Josef Moser: Ziemlich beste „Freunde“

Wien. Nach außen hin geeint auftreten, auch wenn man intern unterschiedlicher Meinung ist. So lautet das Dogma der Bundesregierung und in ihrem ersten Jahr setzte sie diese Regel meist auch erfolgreich in die Tat um. Doch es gibt Ärger im türkis-blauen Paradies. Die FPÖ verstärkt ihre Angriffe auf den von der ÖVP gestellten Justiz- und Reformminister Josef Moser. Nur was steckt dahinter?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.01.2019)