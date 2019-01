Mitterlehner mit „Falter“-Coach

Reinhold Mitterlehner hat ein Buch geschrieben. „Über Werte in der Politik, die mit einem Mal nicht mehr zu gelten schienen“, wie er in der „Presse am Sonntag“ sagte. Das Buch mit dem Titel „Haltung“ soll im April im Ecowin-Verlag erscheinen. So weit so bekannt. Was allerdings bisher noch nicht bekannt war: Mitterlehner hat es nicht alleine verfasst, sondern gemeinsam mit der „Falter“-Redakteurin Barbara Tóth.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.01.2019)