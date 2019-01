Live ab 11 Uhr: FPÖ hält heute in Wien ihr "Neujahrstreffen" ab

Es ist Tradition: Jeden Jänner trifft sich die FPÖ, um das neue Jahr mit einem verbalen Rundumschlag auf die politische Konkurrenz zu beginnen. Seit 2018 allerdings, hat sich etwas verändert: Die Freiheitlichen avancierten von einer Oppositions- zu einer Regierungspartei, weshalb die Kritik im Vorjahr vor allem gegen die "Jammersozialisten" gerichtet war. "Bruno Kreisky würde HC Strache und die FPÖ wählen", sah Strache vor zwölf Monaten sogar den Säulenheiligen der SPÖ auf seiner Seite.

Zu erwarten ist, dass der Vizekanzler heute dort weitermachen wird, wo er im Vorjahr geendet hatte: Bei der Hervorkehrung dessen, was die (Türkis-)Blauen besser als die Roten machen. Außerdem auf dem Programm steht die Einstimmung der Parteimitglieder auf die EU-Wahl am 26. Mai - weshalb nach einer Begrüßung durch den geschäftsführenden Klubobmann im Nationalrat, Johann Gudenus, Generalsekretär und EU-Mandatar Harald Vilimsky ans Rednerpult in der Messe Wien treten wird, bevor dann Strache auftritt, um seine Neujahrsansprache zu halten.

Für den musikalischen Rahmen wird, wie üblich, die "John Otti Band" sorgen. Und auch außerhalb der Halle dürfte einiges los sein: Die Organisation "Linkswende jetzt" hat für 10:30 Uhr zu einer Gegendemonstration unter dem Motto "Wien steht auf gegen Nazis und Rassisten" aufgerufen. Der Protestzug soll vom Praterstern über die Ausstellungsstraße bis zum Messeplatz marschieren.

Der Livestream vom FPÖ-Neujahrstreffen beginnt um 11 Uhr: 11.00 Uhr: Begrüßung geschäftsführender Klubobmann Johann Gudenus

11.15 Uhr: Rede Generalsekretär Harald Vilimsky

11.30 Uhr: Rede Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache

(hell)