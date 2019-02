Salzburg: Das Rennen um die Stadt

Salzburg-Wahlen: "Nicht gesund, wenn diese ÖVP zu viel Einfluss genießt", meint FPÖ

Bei den Kommunalwahlen in Salzburg gibt FPÖ-Landeschefin Svazek den Ton vor: Man wolle schwarze Mehrheiten brechen. Insgesamt treten die Freiheitlichen in weniger Gemeinden an. Die Grünen stellen 17 Bürgermeisterkandidaten.