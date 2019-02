Was passiert, wenn in Österreich Notstand herrscht

Wien/Washington. Wenn Sebastian Kurz am Mittwoch Donald Trump besucht, ist er Gast in einem Land, in dem der Notstand herrscht. Zumindest, wenn man dem US-Präsidenten glauben will, der den nationalen Notstand ausrief, um gegen den Wunsch der Parlamentsmehrheit genug Budget für den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko zu bekommen.



Aber was wäre, wenn in Österreich ein Notstand eintritt? Auch dann würden eigene Regeln gelten: beim Budget, beim Regieren und beim Heer. Ein Überblick:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.02.2019)