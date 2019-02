Hans Niessl: "Ich will kein Balkon-Muppet werden"

Hans Niessl übergibt das Amt des Landeshauptmannes an Hans Peter Doskozil. Im Abschiedsinterview mit der "Presse" spricht er seine Zukunftspläne, fehlende Authentizität in der SPÖ und warum er sich öfter mit Erwin Pröll und Michael Häupl treffen will.