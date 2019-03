Kopfwäsche in den Tiroler Bergen

Ich bin heute da“, sagte Pamela Rendi-Wagner als ersten Satz, als sie am Samstagvormittag ans Rednerpult trat. Und wie sie gestern da war, am Parteitag der Tiroler SPÖ im Haus der Musik in Innsbruck! Einen solchen Auftritt eines Bundesparteichefs hatte man noch nicht erlebt. In seiner Wirkung wahrscheinlich nur vergleichbar mit den legendären drei Fragen, die ein einst rebellischer Josef Cap an einem Parteitag an den damaligen burgenländischen Landeshauptmann, Theodor Kery, gestellt hatte. Und das war 1982.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.03.2019)