Oberlandesgericht hebt Verurteilung von Sigrid Maurer auf

Am 9. Oktober wurde Maurer am Straflandesgericht Wien nicht rechtskräftig wegen übler Nachrede verurteilt, aber vom Vorwurf der Kreditschädigung freigesprochen. Sie hatte obszöne Nachrichten an sie auf Facebook und Twitter gepostet und darin den Besitzer eines Biergeschäfts als Verfasser beschuldigt, der sie daraufhin klagte.

Kurz darauf riefen Maurer und der Verein Zara ein Crowdfunding ins Leben, um Hass im Internet zu bekämpfen. Mit dem gespendeten Geld wolle man "Klagen finanzieren und Präzedenzfälle schaffen". Bereits nach zwei Tagen ist das erste Etappenziel von 100.000 Euro geschafft.