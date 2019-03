"Hauptwohnsitz" im Ministerium: Neos-Abgeordneter angezeigt

Den Hauptwohnsitz wechseln, ohne das Haus zu verlassen? Über die in der Vorwoche von der Bundesregierung vorgestellte App „Digitales Amt“ beziehungsweise die Website oesterreich.gv.at ist das möglich geworden. Schon rund 18.000 Österreicher haben sich seither registrieren lassen, um Amtswege auf digitalem Wege erledigen zu können. Allerdings: Der Hauptwohnsitz kann über die App auch an Orte verlegt werden, an denen er sich gar nicht befindet – wie ein Versuch des stellvertretenden Klubobmanns der Neos, Gerald Loacker, zeigt, der ihm am Freitag prompt eine Anzeige einbrachte. Die Burghauptmannschaft teilte mit, dass sie Loacker wegen einer „bewussten Falschmeldung" gemäß Meldegesetz angezeigt hat. Es droht eine Geldstrafe von bis zu 726 Euro.

Der Hintergrund: Auf dem aktuellen Meldezettel von Loacker heißt es, sein Hauptwohnsitz befinde sich am Stubenring 1 in Wien. tatsächlich handelt es sich dabei aber um die Anschrift des Ministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort von Margarete Schramböck (ÖVP). „Ich habe mir gedacht, da gibt es sicher eine Sicherheitsüberprüfung, die das nicht zulässt – und schwupps, schon habe ich meinen Wohnsitz da im Ministerium anmelden können“, sagte Loacker Donnerstagabend in der ORF-Sendung „ZiB2“.

Er habe keine Unterschrift des Unterkunftgebers, etwa des Vermieters, vorweisen müssen, wie es bei einer Ummeldung am Meldeamt gemäß Paragraf 8 des Meldegesetzes Usus ist, sondern einfach per Klick die Adresse bestätigt. Ein Umstand, der ihn Missbrauch befürchten lässt, etwa beim Wahlrecht: „Dort, wo Sie mit Wohnsitz gemeldet sind, wählen Sie. Man kann sich also nach Landtagswahlen richten und den Wohnsitz melden.“ Auch steuerliche Konsequenzen könnten ins Spiel kommen, meinte der Abgeordnete: „Bekomme ich eine Pendlerpauschale, bekomme ich keine? Auch das hängt vom Wohnsitz ab“, so Loacker, der ankündigte, seinen Wohnsitz bald wieder korrigieren zu wollen.

Ministerium ortet keinen Sicherheitsunterschied

Das Wirtschaftsministerium kommentierte die Angelegenheit gegenüber der „ZiB2“ zunächst nur knapp: „Für die Online-Ab- und Anmeldung wurde vorgesehen, dass die Unterschrift des Unterkunftgebers entfällt, jedoch zusätzlich zu dessen Namen auch die Adresse angegeben werden muss, um die Richtigkeit der Meldung weiterhin überprüfen zu können“, wurde aus dem Digitalisierungsressort mitgeteilt. Außerdem sei man für eine weitere Ummeldung via App vier Wochen lang gesperrt. Und: „Bei unkonventionellen Meldungen kann die Meldebehörde Überprüfungen durchführen. Wir sehen daher hinsichtlich Sicherheit keinen Unterschied zum aktuellen Prozess.“

Freitagmittag ergänzte das Ministerium in einer Aussendung dann eine Warnung vor vorsätzlichen Falschmeldungen, denn dies wäre „absichtlicher Betrug“ und ein Verstoß nach dem Meldegesetz - und damit ein Straftatbestand. „Die digitale Welt ist kein rechtsfreier Raum. Jeder Amtsweg, der online erledigt wird, löst die gleichen Konsequenzen aus wie ein Amtsweg in der analogen Welt“, wurde betont.

Ein Punkt, den mittlerweile auch die für das Gebäude zuständige Burghauptmannschaft (BHÖ) aufgegriffen hat: Das Gebäude diene als Sitz des Ministeriums und beinhalte keine Unterkünfte gemäß des Meldegesetzes, hieß es in einer Aussendung: „Die Anmeldung eines Hauptwohnsitzes obwohl keine Unterkunftnahme erfolgen kann und daher auch nicht erfolgt ist, begründet aus Sicht der zuständigen Dienststelle den Verdacht eines Verstoßes gegen § 22 Abs. 1 Z 2 Meldegesetz." Man habe daher am Freitag eine Sachverhaltsdarstellung an den Wiener Magistrat als Meldebehörde erstattet.

Auf einen Blick Auf der Online-Plattform oesterreich.gv.at bzw. der dazugehörigen App „Digitales Amt“ finden sich in einer übergreifenden Volltextsuche alle Informationen aus den bestehenden Portalen help.gv.at, Unternehmensserviceportal, Rechtsinformationssystem und data.gv.at zentral an einer Stelle. Um Amtswege digital abzuwickeln, wird nur die Handysignatur als rechtsgültige elektronische Unterschrift im Internet benötigt. Damit können Formulare ausgefüllt und elektronisch signiert werden. Einmal angemeldet, sind über „Single Sign-On" viele Services erreichbar, wie etwa das elektronische Postfach MeinPost-korb, der Familienbonus Plus-Rechner, der „Digitale Babypoint" sowie die Portale FinanzOnline, Unternehmensservice-Portal, Transparenzportal und e-Tresor zum Speichern digitaler Dokumente. Schon für die kommende EU-Wahl kann vom Desktop oder Smartphone aus der Wahlkartenantrag erfolgen, wobei alle bekannten Daten vorausgefüllt werden. Für die bis zu 850.000 pro Jahr ablaufenden Reispässe sowie Personalausweise ist über die Plattform ein Erinnerungsservice direkt aus dem Identitätsdokumentenregister (IDR) aktivierbar, um sechs Wochen vor Ablauf ein Erinnerungs-E-Mail zu bekommen. Ab Mai 2019 wird eine Push-Notification diesen Dienst übernehmen.

