"Verrückt": Doskozil kritisiert Helikopter-Kauf unter Sobotka

Auf einen aus ihrer Sicht höchst bedenklichen Beschaffungsvorgang der Republik haben die Neos am Donnerstag vor Beginn des Eurofighter-U-Ausschuss aufmerksam gemacht: Wenige Tage vor dem Regierungswechsel im Dezember 2017 bestellte das Innenministerium demnach unter Wolfgang Sobotka (ÖVP) freihändig sechs Airbus-Hubschrauber. "Das ist eine Riesensauerei", sagte Neos-Mandatar Michael Bernhard. Der Grund seiner Verärgerung: Im U-Ausschuss werden derzeit die fragwürdigen Zahlungen in Höhe mehrerer Millionen Euro durch den Airbus-Konzern thematisiert. Mit dem Geld soll das Abfangjäger-Geschäft mit Österreich mutmaßlich in Gang gebracht worden sein.

Die rot-schwarze Bundesregierung hat Airbus Anfang 2017 verklagt. Sobotka war Teil dieser Regierung und bestellte dennoch weitere Airbus-Eurocopter und zwar ohne Ausschreibung. Konkret wurden am 5. Dezember 2017 vier zweimotorige Hubschrauber um 24,49 Millionen Euro und zwei einmotorige Modelle um 6,66 Millionen Euro geordert. Zwei davon sind bereits bei der Luftfahrtbehörde registriert, die restlichen sollen im Laufe des Jahrs 2019 folgen.

Rechtlich scheint die Vorgangsweise gedeckt zu sein, ähnlich war das Innenministerium auch 2018 bei der Nachbeschaffung von Steyr-Sturmgewehren vorgegangen. Die Neos sind dennoch höchst erbost. Bernhard sieht sich durch Sobotka, der inzwischen als Nationalratspräsident und Vorsitzender des Eurofighter-U-Ausschusses fungiert, an der Nase herumgeführt. Man sitze einander im Ausschuss gegenüber und überlege, wie man Airbus von weiteren Ausschreibungen der Republik ausschließen könne, ohne dass jemals ein Wort über diese Beschaffung gefallen sei. Erst jetzt seien die Neos darauf gestoßen.

Doskozil: Von Beschaffung heute erfahren

Kritik kam am Donnerstag auch von Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ): Vor dem Hintergrund der damaligen Anzeige gegen Airbus ein Geschäft in dieser Dimension zu machen, "da glaube ich, kann nur jedermann den Kopf schütteln", sagte Doskozil, der von Jänner 2016 bis Dezember 2017 als Verteidigungsminister fungierte. "Ich habe das heute zum ersten Mal erfahren, dass es diese Beschaffung gegeben hat 2017."

Ob dabei alles mit rechten Dingen zugegangen sei, müssten Vergaberechtler prüfen, meinte er: „Ob das so einfach rechtlich freihändig möglich ist, ob man nicht auch in einem Bieterverfahren - ich rede jetzt gar nicht von einem Ausschreibungsverfahren - möglicherweise auch andere Anbieter hätte einladen müssen zur Angebotslegung, das ist im Grunde genommen eine rechtliche Frage." Allerdings: "Was ich schon sehr, sehr bedenklich finde, ist, wenn die Republik auf der einen Seite durch diese Anzeige gegen Eurofighter und gegen Airbus glaubt, von diesem Unternehmen und Konzern betrogen worden zu sein, und auf der anderen Seite Geschäfte in dieser Dimension mit Airbus macht - im wahrsten Sinne des Wortes, das ist verrückt", sagte Doskozil: "Das versteht auch kein normal denkender Mensch mit Hausverstand."

Um solche Geschäfte zu machen, gebe es beim Budgetverbrauch gewisse Spielregeln: Da brauche man keinen anderen Ressortkollegen informieren - "das hat er (Sobotka, Anm.) tatsächlich nicht gemacht, wir haben auch niemals darüber gesprochen. Aber was er schon braucht, ist das Einverständnis und die Zustimmung des Finanzministers. Die muss es offensichtlich zum damaligen Zeitpunkt gegeben haben, sonst hätte er diese Verträge nicht machen können", meinte Doskozil. Auch wäre es angebracht gewesen, ihn zu informieren, "weil man immer darüber diskutiert hat, wie kann man Synergien nutzen, wer soll die Hubschrauberkompetenzen haben, wie kann man gemeinsame Werkstätten nützen, wie kann man in die Richtung kommen, dass man ein Modell fliegt?", betonte Doskozil.

