Identitäre: Freiheitliche widersetzen sich Kurz

Wien/Graz/Linz. Die Aufforderung von Kanzler Sebastian Kurz, sich von den Identitären zu distanzieren, führt bei den Freiheitlichen zu gegenteiligen Reaktionen. „Ich sehe keinen Grund, mich von irgendetwas zu distanzieren“, sagt der Grazer FPÖ-Chef, Mario Eustacchio in der „Kleinen Zeitung“. „Ich wundere mich über die Vorwürfe, die ja keine Grundlagen haben. Es ist niemand verurteilt.“

Eustacchio war 2015 bei einer Demonstration in Spielfeld dabei, die von den Identitären organisiert worden war. „Ja, die Gruppe vertritt Positionen, die manchen nicht passen, etwa die traditionellen Geschlechterrollen oder das Verhindern von zu viel Einwanderung“, sagt er heute. Und ja, er könne das alles unterschreiben. An seinem Gemeinderat Heinrich Sickl hält er fest. Dieser vermietet seit Jahren ein Büro an die Identitären – „als Privatmann“, wie er stets betont hat. Sickl bleibt FPÖ-Gemeinderat, der Mietvertrag aufrecht.

Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner sagt in der „Tiroler Tageszeitung“: „Dieser Skandalisierungsversuch von linker Seite geht mir auf die Nerven. Was sich hier abspielt, ist Gesinnungsfanatismus gegenüber allem, was nicht links ist.“ Und weiter: „Der Kanzler sollte sich nicht von der linken Meinungsmafia instrumentalisieren lassen.“ Es gebe klare Beschlüsse: „Wer Mitglied oder Funktionär der FPÖ ist, darf kein Mitglied oder Funktionär bei den Identitären sein. Es gibt auch keine organisatorischen oder finanziellen Verbindungen.“

Identitäre beim Heer

FPÖ-Verteidigungsminister Mario Kunasek wiederum setzte gestern die Sperrvermerke im Bundesheer erneut in Kraft. Das Bundesheer hatte zuvor den Umgang mit Soldaten, die Mitglieder oder Unterstützer der Identitären Bewegung sind, gelockert: Somit genügte die Mitgliedschaft bei den Identitären allein nicht mehr für einen Sperrvermerk. Diese dienen dazu, Soldaten für bestimmte Tätigkeiten im Bundesheer zu sperren. Laut Peter Pilz sind 56 Miliz- und sieben Berufssoldaten sowie bis vor Kurzem sieben Grundwehrdiener Identitäre. Insbesondere die steirische FPÖ sei „Identitären-verseucht“, so Pilz.

„Wir wissen genau, wer diejenigen sind“, sagt Bundesheer-Sprecher Michael Bauer zur „Presse“. Das Abwehramt habe diese Personen im Auge. Eine Entlassung aufgrund der Gesinnung sei aber dienstrechtlich schwierig, es drohten Arbeitsrechtsprozesse. Den Sperrvermerk erklärt Bauer so: Dessen Lockerung sei aufgrund des Freispruchs der Identitären beim Prozess im Vorjahr zustande gekommen.

Die Linzer Hagenstraße 20 ist indes um einen Adressaten reicher: Wie am Donnerstag bekannt wurde, ist in der dortigen Villa, in der die Identitären ein Zentrum betreiben, ein weiterer FPÖ-naher Verein gemeldet: die Akademische Burschenschaft Markomania zu Linz. Deren Kassier war bis Jänner 2019 der FPÖ-Bundesrat Michael Schilchegger. (ath/APA)

