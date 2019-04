Der 44-jährige Politikwissenschaftler Günther Sidl wird für die SPÖ bei der EU-Wahl auf Platz drei kandidieren – und so mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bald als Abgeordneter ins EU-Parlament einziehen. Derzeit hat die SPÖ fünf Mandate und will diese zumindest halten. Laut Umfragen liegt die ÖVP derzeit deutlich auf Platz eins.

