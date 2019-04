Braunauer FPÖ-Vizebürgermeister tritt nach "Ratten-Gedicht" ab

Christian Schilcher, FPÖ-Vizebürgermeister von Braunau, tritt zurück. Das berichtete „Der Standard“ unter Berufung auf FPÖ-Quellen am Dienstagvormittag in seiner Online-Ausgabe. Schilcher hatte am Wochenende für Empörung gesorgt: In der Parteizeitung der Braunauer FPÖ hatte er ein Gedicht veröffentlicht, in dem er Vergleiche zwischen Menschen und Ratten gezogen hatte. Ein Vorgehen, das für ihn auch strafrechtliche Konsequenzen haben könnte: Die Staatsanwaltschaft Ried ermittelt bereits, ein Verfahren wurde aber noch nicht eingeleitet. "Wir schauen uns das jetzt an", sagte Sprecher Alois Ebner, es gehe wohl "primär Richtung Verhetzung".

FPÖ-Bundesobmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache bestätigte unterdessen den Rückzug Schilchers. Zudem kündigte Strache an, der Braunauer Funktionär werde auch aus der FPÖ austreten. Der Rücktritt Schilchers, sagte Strache, würde erfolgen, „um Schaden von der Partei abzuwenden“. Das Gedicht stelle ein „Fehlverhalten“ dar, das nicht mit den Grundsätzen der FPÖ vereinbar sei. „Er hat im wahrsten Sinne des Wortes in den politischen Müll gegriffen“, sagte Strache am Dienstag zu Schilcher. Dieser habe sich von sich aus für den Rückzug entschieden.

Kurz nennt Rückzug „einzig logische Konsequenz“

Für die Rücktrittsankündigung gab es am Dienstag lobende Worte von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der mit der FPÖ regiert. Schilchers Rücktritt sei „die einzig logische Konsequenz zu diesem abscheulichen und rassistischen Gedicht“, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme Kurz'. „Der klare Schritt“ Straches sei „notwendig und richtig“ gewesen.

Auf Seiten der Opposition werden indes die Stimmen lauter, die ein Ende der türkis-blauen Zusammenarbeit fordern. So sagte der stellvertretende SPÖ-Klubmann Jörg Leichtfried, der Rücktritt des Braunauer Kommunalpolitikers sei lediglich eine „Mini-Konsequenz“. Vielmehr, meinte Leichtfried, sei es an der Zeit für Kanzler Kurz, „diesen Spuk“ zu beenden - und an den Ruf Österreichs zu denken.

Auch die Neos und die Liste „Jetzt“ sagten am Dienstag, Kurz' Erklärung sei zu wenig. Bruno Rossmann, Klubobmann von „Jetzt“, riet Kurz, „die Reißleine zu ziehen“ und die Koalition zu beenden. Dasselbe gelte für den ÖVP-Landeshauptmann Oberösterreichs und den SPÖ-Landeshauptmann im Burgenland, die beide mit der FPÖ koalieren. Niki Scherak, stellvertretender Klubobmann der Neos, meinte, die Distanzierung von Kurz bringe „herzlich wenig“ - am Kern der FPÖ werde sich damit nichts ändern. Der Kanzler habe gewusst, „mit wem er sich ins Bett legt“.

Haimbuchner nimmt Rücktritt „zur Kenntnis“

Der oberösterreichische FPÖ-Chef und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner sagte indes, er nehme Schilchers Rücktritt „zur Kenntnis“. Zuvor habe es offenbar Druck von Kurz auf Strache gegeben, hieß es in dem „Standard“-Bericht. Die Partei habe dem Kommunalpolitiker Schilcher den Rücktritt nahegelegt. Im Vorfeld hatten sowohl Kurz als auch der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) eine Distanzierung gefordert. Stelzer nannte das Gedicht „widerlich“.

Schilcher hatte ursprünglich angekündigt, keine Konsequenzen ziehen zu wollen. Er habe das Gedicht zwar als Provokation gemeint, beleidigen und verletzen habe er damit aber niemanden wollen. Er hatte in dem Gedicht unter dem Titel "Die Stadtratte (Nagetier mit Kanalisationshintergrund)" Vergleiche zwischen Menschen und Ratten gezogen. In dem Text wird über Migranten hergezogen sowie über das Bekenntnis zur eigenen Heimat und die "Vermischung" von Kulturen und Sprachen gereimt.

Das ist doch alles nicht normal! Die #FPÖ mit einem „Ostergruß“ und einem „Gedicht“ namens „Die Stadtratte - Nagetier mit Kanalisationshintergrund!“ Diese niederträchtige, menschenverachtende Partei sitzt in der Regierung und der Kanzler schweigt und schweigt und schweigt... pic.twitter.com/xbd8pV427O — Mirza Buljubasic (@mib_1990) 21. April 2019



