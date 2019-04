SPÖ: Alle neu macht der 1. Mai

Von jenen Worten (und Werten), die im Sprachrepertoire der Sozialdemokraten ganz vorn angesiedelt sind, war an diesem Tag wenig zu merken: Solidarität, Menschlichkeit, Respekt. Es waren einschneidende Szenen – und der Riss, der damals durch die Partei gegangen ist, besteht bis heute fort. Die Aggressivität an diesem 1. Mai 2016, als der amtierende Bundeskanzler und SPÖ-Vorsitzende Werner Faymann von Teilen seiner eigenen Partei in einer konzertierten Aktion ausgepfiffen und beschimpft wurde, hatte auch für den journalistischen Beobachter etwas Erschreckendes. Fragte man auf dem Rathausplatz danach Genossen, was denn da gerade aus ihrer Sicht geschehen sei, antworteten die einen: „Na und? War doch super! Faymann gehört endlich weg!“ Andere wiederum waren betrübt und betroffen. Auch der damalige ÖBB-Chef, Christian Kern. Oder er tat zumindest so.

