Als Strache der Regierung „Bevölkerungsaustausch“ vorwarf

Wien. Kanzler Sebastian Kurz lehnt den Begriff „Bevölkerungsaustausch“ ab. Er sei schon sprachlich falsch, weil kaum Europäer in jene Länder gehen würden, aus denen Migranten nach Europa kommen. Kritiker monieren am Begriff darüber hinaus, dass ihn die extreme Rechte in Europa verwende und dahinter die Verschwörungstheorie stehe, es gebe einen Geheimplan zum Austausch der Bevölkerung.



Und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sagt, dass er und seine Partei diesen Begriff schon verwendeten, als Strömungen wie die Identitären noch gar nicht existierten. Aber stimmt das?

