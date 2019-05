Die gute und die schlechte Nachricht für Michael Ludwig

Wien. Die Neuwahl im Bund hat auch gravierende Auswirkungen auf Österreichs bevölkerungsstärkstes Bundesland, auf Wien. Nicht nur, dass SPÖ-Bundeschefin Pamela Rendi-Wagner genauso Wienerin wie Bundeskanzler Sebastian Kurz Wiener ist – was auch für Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus gilt, beide mit deren höchst zweifelhaften Ibiza-Erfahrungen, die zu ihrem Rücktritt geführt haben. Laut Fahrplan wird in Wien im Herbst des nächsten Jahres gewählt. Das soll auch so bleiben.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.05.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft