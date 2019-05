Ibiza-Video: Anwalt sieht darin "zivilgesellschaftliches Projekt"

Dass es zu der verhängnisvollen Nacht auf Ibiza in der wohl bekanntesten Finca Spaniens kam, soll vor allem durch das Mitwirken von Anwalt M. möglich gewesen sein. Er soll den Erstkontakt zwischen Johann Gudenus und der russischen Oligarchin Aljona Makarowa hergestellt haben. Heinz Christian Strache kündigte bereits an, Anzeige gegen ihn und zwei weitere Personen gestellt zu haben. In einer Aussendung nimmt Anwalt M. erstmals konkret Stellung zu den Erkenntnissen. Dabei beruft er sich bei seinem Vorgehen darauf, dass er „investigativ-journalistische Wege“ beschritten habe.

Es habe sich für den Mandanten M. um ein „zivilgesellschaftlich motiviertes Projekt“ gehandelt. Dabei sei der „verdeckte Kameraeinsatz im Enthüllungsjournalismus zur Aufdeckung von Missständen zulässig“ und dies sei wiederum durch die Meinungsfreiheit.

Außerdem verweist der Anwalt Richard Soyer darauf, dass M. selbst ein Mandat übernahm und damit zur Verschwiegenheit verpflichtet ist.

(bagre)