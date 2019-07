Wie die Grünen mit einer Influencerin Politik machen wollen

Österreich hat seine erste Influencerin in der Politik. Madeleine Alizadeh, besser bekannt als Dariadaria, will auf die Bundesliste der Grünen - aus Solidarität, wie sie ihren 228.000 Followern auf Instagram erklärte, als Symbol dafür, dass man keine Angst vor parteipolitischer Partizipation haben solle.



Alizadeh will also das tun, was sie schon davor getan hatte. Nur diesmal nicht mit Naturkosmetik, nachhaltigen Bankgeschäften oder Mungobohnensprossen, sondern mit Politik, mit den Grünen im Konkreten. Dass sie de facto ausschloss, in den Nationalrat einzuziehen - Instagram, „mein Label, meinen Podcast“ würde sie dann nämlich nicht mehr weiterführen können wie bisher, wie sie erklärte -, gibt zwar der ganzen Sache einen etwas schalen Beigeschmack. Doch Dariadaria sagt jetzt nicht mehr: Kauft dieses Kleid. Sie sagt: Wählt die Grünen!

