Hermann Schützenhöfer wirbt für Türkis-Rot

Wie wird die Bundesregierung nach dem vorgezogenen Urnengang am 29. September aussehen? Welche Parteien werden in Koalitionsverhandlungen treten? Diese Frage ist derzeit Kern vieler Diskussionen, nun gab der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) seine Meinung kund. Er tritt für eine Koalition aus ÖVP und SPÖ nach der Nationalratswahl ein: "Wir haben gezeigt, was möglich ist, wenn SPÖ und ÖVP vertrauensvoll zusammenarbeiten", verweist er in der "Kronen Zeitung" auf die Regierungszusammenarbeit in seinem Heimbundesland.

Bevor es zu einer neuen "großen Koalition" kommt, müssten in der SPÖ freilich "gemäßigtere Kräfte" wieder die Oberhand gewinnen, kritisiert er die derzeitige Führung wegen der Abwahl der VP-geführten Bundesregierung. In Richtung FPÖ meint Schützenhöfer, sich zu wünschen, dass die Freiheitlichen irgendwann zu einer staatstragenden Partei werden: "Aber sie hat zuletzt auf Ibiza leider nachhaltig das Gegenteil bewiesen."

Regierungsvarianten: Wer mit wem (nicht) kann >>>

(APA)