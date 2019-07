Warum die ÖVP das Innenministerium zurückhaben will

Wien. Schon die Körpersprache verriet, dass zwischen den beiden nicht das beste Verhältnis herrscht. Als ÖVP-Chef Sebastian Kurz in der „ZiB 2“ am Dienstag auf Herbert Kickl angesprochen wurde, ballte er beide Hände zu Fäusten. Inhaltlich machte Kurz klar, dass er Kickl kein Ministerium mehr überlassen wolle. Überhaupt reklamierte Kurz das Innenministerium in der nächsten Regierung für seine Partei, egal in welcher Koalition. Doch warum ist das Innenministerium – insbesondere der ÖVP – so wichtig? Fünf Thesen zu dem ersehnten Ressort.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.08.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft