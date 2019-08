Erste ÖVP-Signale an die Grünen?

Wien. Personell sind in der ÖVP vorerst keine Änderungen geplant: Sebastian Kurz geht im Wesentlichen mit dem Team aus dem Jahr 2017 in die Nationalratswahl am 29. September. Inhaltlich bahnt sich jedoch eine Kurskorrektur an. Zumindest in der Frage, ob Lehrlinge weiterhin abgeschoben werden sollen, wenn ihr Antrag auf Asyl (rechtskräftig) abgelehnt wird.

