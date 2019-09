Geschreddert wurde nicht wegen Ibiza

Die Zerstörung von Druckerfestplatten kurz vor dem Ende der Amtszeit von Sebastian Kurz als Kanzler hatte in der Vergangenheit zu diversen Mutmaßungen geführt. Auch ein Zusammenhang mit dem Ibiza-Video, über das Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) gestolpert war, wurde mancherorts in den Raum gestellt. Auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) begann mit Ermittlungen in dieser Causa.

Nun aber zeigt sich, dass kein Konnex zwischen dem Schreddern der Festplatten des Kanzleramts und der Ibiza-Affäre gefunden werden konnte. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keinen Zusammenhang“, erklärte ein Sprecher der WKStA der „Presse“.

Das heiße aber noch nicht, dass das Verfahren eingestellt worden sei. Der Fall wandere nun aber an die Staatsanwaltschaft Wien. Sie muss prüfen, ob abseits der Causa Ibiza strafrechtliche Delikte durch das Zerstören der Festplatten erfüllt wurden. Es dürfte hierbei um die möglichen Delikte Betrug, Sachbeschädigung und Datenbeschädigung gehen. Diese wurden jedenfalls von der WKStA als mögliche Tatbestände geprüft. Die Staatsanwaltschaft Wien, die den Akt selbst erst bekam, konnte am Montag aber noch nicht sagen, ob nicht auch andere Delikte noch einer Prüfung unterzogen werden.

Ein junger Mitarbeiter des Kanzleramts hatte die Festplatten im Mai unter falschem Namen zum Schreddern bei einer privaten Firma gebracht und die Rechnung dafür nicht bezahlt. Sie wurde erst beglichen, nachdem die Firma Recherchen zur wahren Identität des Mannes aufgenommen und ihn gefunden hatte. Die ÖVP hat stets dementiert, dass die Festplatten in irgendeinem Zusammenhang mit der Ibiza-Affäre stehen.