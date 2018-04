Micky, ein Pirat, drei Päpste: Was geschah in den 8er-Jahren?

Die vergessenen 8-er Jahre Am 14. Mai 1948 …. Nelson Mandela hätte in diesem Jahr einen runden Geburtstag gefeiert. Welcher wäre es? Wann feiert Micky Maus „Geburtstag“? 1908 fanden die Olympischen Sommerspiele statt. In welcher Stadt? Das Dreipäpstejahr war… Am 7. August 1888 erhielt der niederländisch-amerikanische Erfinder Theophilus Van Kannel das US-Patent 387.571. Für welche Erfindung? 1988 wurde der bis dahin längst Tunnel der Welt eröffnet. Und zwar der… 1888... Welcher berühmte Pirat starb 1718? Die ersten weißen Siedler landeten in Australien am… Wer wurde 1948 vom Magazine „Time“ zur Person des Jahres gekürt? 1968 brach die letzte große Grippepandemie aus. Ihr Name? Seit wann bildet der 49. Breitengrad die Grenze zwischen den USA und Kanada?