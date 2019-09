Mitterlehner tritt in SPÖ-Video auf

„Ich kann euch jetzt nicht sagen, ich wünsch euch Erfolg“, sagt Reinhold Mitterlehner unter dem Lachen der anwesenden SPÖ-Funktionäre - schließlich sei er noch Mitglied der gleichen Partei, aber: „Ich wünsche der Demokratie Erfolg“. Mit dieser Szene endet ein Wahlkampfvideo der SPÖ, das eine Gruppe um Ex-Sozialminister Alois Stöger bei einer Wanderung zeigt. Prominenter Gast aus (offiziell) dem Lager der Konkurrenz: Der frühere ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, der den SPÖ-Bezirksorganisationen Rohrbach und Urfahr auf Burg Piberstein eine Führung gibt.

Die Burg sei ein „Sinnbild für die Werte, die wir in der Gesellschaft heute mehr denn je brauchen“, erklärt der Ex-ÖVP-Chef. Zu seiner Zeit habe man bei allen unterschiedlichen Meinungen Respekt voreinander gehabt: „Wir haben den anderen gehört." Der Konsens, der für so ein kleines Land das allerwichtigste sei, fehle heute „da und dort", etwa in der Sozialpartnerschaft.

Bereits im April hatte Mitterlehner ein Buch veröffentlicht, in dem er scharfe Kritik an der ÖVP unter Sebastian Kurz übt.

(Red.)