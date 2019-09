Der Wahl-Countdown im Nationalrat jetzt im Livestream

Eineinhalb Wochen vor der Wahl beginnt am heutigen Donnerstag auch der parlamentarische Countdown bis zum Urnengang. Zum vorletzten Mal in der gegenwärtigen Besetzung tritt der Nationalrat zusammen. Anlass ist eine von der Liste Jetzt beantragte Sondersitzung, in deren Rahmen aber nicht nur zum ausgewählten Thema „Datenklau-Affäre" diskutiert wird, sondern auch Gesetze beschlossen werden.

Der Livestream aus dem Parlament beginnt um 10 Uhr: Sollte der Stream nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie hier.

Zu letzteren zählen die Steuerreform und Pensionsanpassungen - Arbeitnehmer und Pensionisten sollen mit geringen Einkommen durch eine höhere Negativsteuer entlastet werden. "Aufkommensneutral" neu geregelt wird die Normverbrauchsabgabe, die Tabaksteuer wird ab 2020 jährlich erhöht. Eingeführt wird außerdem eine fünfprozentige Steuer auf Online-Werbeumsätze, die unter anderem Facebook und Google treffen soll. Schließlich ist noch geplant, die Schuldenbremse in die Verfassung zu schreiben.

Ein weiterer Beschluss betrifft Einbürgerungen. So sollen direkte Nachfahren von Opfern des NS-Regimes einen privilegierten Zugang zur Staatsbürgerschaft erhalten. Ebenfalls auf der Agenda ist eine Gesetzesinitiative, die Blutspenden bei mobilen Einrichtungen ohne Anwesenheit von ärztlichem Personal ermöglicht. Die SPÖ versucht, die Aktion 20.000 für Langzeitarbeitslose wieder in Gang zu setzen.

Andere brisante Themen werden über Entschließungsanträge auf die Tagesordnung gehoben. So werden auch Klima- und Tierschutz-Debatten in der vermutlich ziemlich langen Sitzung zu belauschen sein.

(APA/Red. )