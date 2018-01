NS-Lieder: Kickl schließt Ermittlungen gegen Landbauer aus

Die Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt hat den für die Erstellung ihres Liederbuches Verantwortlichen identifiziert und suspendiert. Der Mann werde sich den Behörden stellen, teilte die Burschenschaft Donnerstagfrüh mit. Die Burschenschaft betonte erneut, dass bei allen Liederbüchern, die sich im Besitz des Vereins befinden, die entsprechenden Liedtexte geschwärzt seien. "Dennoch bleibt weiterhin Gegenstand der Untersuchung, warum es offensichtlich dieses vorliegende Liederbuch gibt."

Die Burschenschaft bezeichnete die NS-Texte als "widerlich, abartig und jenseitig und lehnt jegliche Verherrlichung und Verharmlosung von Verbrechen der NS-Diktator ab. Die Verbindung unterstützt jede Maßnahme der Behörden, die zur Aufklärung beitragen", so der stellvertretende Obmann Philip Wenninger.

Keine Ermittlungen gegen Udo Landbauer

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hält Ermittlungen gegen den niederösterreichischen FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer angesichts der Vorwürfe gegen die Burschenschaft Germania für ausgeschlossen. "Ich halte es ehrlich gesagt für ziemlich ausgeschlossen, dass es Ermittlungen gegen ihn gibt", sagte Kickl am Donnerstag vor einem EU-Innenministerrat in Sofia.

"Er hat seine Position klargelegt. Er war zu diesem Zeitpunkt, als dieses Buch in Umlauf gebracht wurde, glaube ich, elf Jahre alt. Er ist viel später in diese Verbindung eingetreten und hat sich auch ab dem Moment, wo er von diesen Dingen Kenntnis erhalten hat, unmissverständlich und klar distanziert. Da hat er ja nichts an Klarheit vermissen lassen", sagte Kickl.

Der Innenminister betonte, es sei "festzuhalten, dass diese Texte selbstverständlich völlig inakzeptabel sind. Das hat auch die Freiheitliche Partei in der Vergangenheit immer gesagt". Es gebe "null Toleranz gegenüber Rechtsextremismus und Nationalsozialismus".

Landbauer habe auch die entsprechenden Konsequenzen gezogen, sagte Kickl. Er habe selbst gesagt, dass er größtes Interesse an einer Aufklärung dieser Vorwürfe habe, die allesamt aus einer Zeit kommen würden, wo er selbst noch nicht aktiv gewesen sei. Landbauer sei durchaus bereit, hier auch seinen Beitrag zu leisten. "Das ist das, was man von ihm verlangen kann. Die Ermittlungen richten sich ja nicht gegen ihn, sondern gegen Unbekannt."

Staatsanwalt: Kein Anfangsverdacht gegen Landbauer

Im Ö1-"Mittagsjournal" äußerte sich am Donnerstag der Wiener Neustädter Staatsanwalt Erich Habitzl zu den Aussagen Kickls. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es keinen Anfangsverdacht einer strafbaren Handlung gegen Udo Landbauer, sagte der Staatsanwalt, dafür gebe es im Moment keinen Anhaltspunkt. Im Verlauf der Ermittlungen könne man "das natürlich nicht ausschließen".

Christian Pilnacek, Chef der Sektion Strafrecht im Justizministerium, verwies im "Mittagsjournal" auf die laufenden Ermittlungen - und fügte an, dass man in der Frage, ob gegen Landbauer ermitteln werde, die Ergebnisse der Ermittlungen abwarten müsse.

Opposition: Staatsanwaltschaft entscheidet, nicht Innenminister

Die Opposition übte scharfe Kritik an den Aussagen des Innenministers. SPÖ und Neos forderten Kickl auf, sich aus den Ermittlungen herauszuhalten. "Es ist unfassbar, dass Herbert Kickl offenbar meint, für seinen Gesinnungsgenossen Udo Landbauer Partei ergreifen zu müssen", so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher am Donnerstag in einer Aussendung. "Es ist erschütternd, dass man Kickl offenbar das Prinzip der Gewaltentrennung erklären muss. Aber in Demokratien führt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen und nicht der Innenminister", sagte Lercher. Und: "Dass Sebastian Kurz so jemandem das Innenministerium anvertraut, muss er selbst verantworten."

"Es ist unverständlich, warum sich der Innenminister zu laufenden Verfahren der Staatsanwaltschaft äußert", kritisierte auch Neos-Vizeklubchef Niki Scherak. Da es sich bei Udo Landbauer um einen FPÖ-Parteikollegen handle, würden solche Aussagen die Optik einer Einmischung in die Justiz​ erzeugen. "Ob gegen Landbauer ermittelt wird, hat immer noch die Staatsanwaltschaft zu entscheiden und nicht der Innenminister," so Scherak.

Kickl ruderte nach der Kritik aus der Opposition zurück. In einer Aussendung sagte der Innenminister, er fühle sich missinterpretiert: "Die Aussagen bezogen sich darauf, dass nach meinem Wissensstand aktuell gegen unbekannte Täter ermittelt wird und nicht gegen Landbauer." Auf Basis dieser Faktenlage habe er gesagt, dass er "es für ziemlich ausgeschlossenhalte, dass es derzeit Ermittlungen gegen Udo Landbauer gibt".

Kurz verlangt "volle Härte des Gesetzes"

Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz verlangte in einer Stellungnahme gegenüber der APA "die volle Härte des Gesetzes" für die Verantwortlichen des Liederbuchs. "Es braucht volle und rasche Aufklärung. Es ist gut, dass die Staatsanwaltschaft bereits aktiv geworden ist. Wer für so etwas verantwortlich ist, solche Lieder singt oder diese Inhalte verbreitet, der agiert nicht nur abscheulich antisemitisch und verhetzerisch, sondern macht sich in unserem Land auch strafbar. Die Verantwortlichen müssen die volle Härte des Gesetzes spüren", so Kurz.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Donnerstag bei einem Treffen mit dem Europarats-Generalsekretär Thorbjörn Jagland einmal mehr die NS-verherrlichenden Lieder der "Germania" kritisiert. Zugleich betonte er: "Das ist nicht Österreich. Der Antisemitismus in Österreich spielt nur für eine verschwindende Minderheit von Personen eine Rolle", sagte er vor Journalisten in Straßburg. "Und wir müssen dafür Sorgen, dass es so bleibt", so Van der Bellen weiter. "Natürlich" müsse er wegen der Causa Landbauer nun hier im Europarat Österreich deshalb verteidigen, sagte Van der Bellen auf eine entsprechende Frage der APA. Er wiederholte seine Kritik: "Diese leidige Liederbuch ist inakzeptabel, das ist absolut inakzeptabel, dass das niemand merkt, dass das so ein Buch herum liegt, selbst wenn es nicht gesungen wird."

"Die betreffen Personen werden sich zu rechtfertigen haben", so der Bundespräsident. Er verstehe daher die Reaktion der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), die Holocaust-Gedenkveranstaltungen in Wien zu boykottieren. Van der Bellen nimmt am Donnerstag im Rahmen seines Besuchs beim Europarat noch an einer Gedenkfeier zum Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz teil.

