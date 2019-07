Martin Radjaby-Rasset von der Erste Group Bank

Martin Radjaby-Rasset setzte in der Erste Group Bank ein neuartiges Modell der agilen Zusammenarbeit auf. Dabei steht eine organisationsübergreifende Kooperation im Fokus. Ein sichtbares Ergebnis dieser Kooperation ist die neue #glaubandich-Kampagne, die in allen Ländern der Erste Group umgesetzt wird. Radjaby-Rasset hat mit dieser Kampagne neben zahlreichen nationalen Preisen (CCA, Staatspreis Werbung, Topspot) auch international triumphiert. So holte „Henry, der Igel“ bei der One Show und den New York Festivals Gold.

Seit September 2017 ist Radjaby-Rasset für die strategische Markensteuerung in der Erste Group Bank verantwortlich. Er leitet zudem den Bereich Brand Management, Marketing und Communication in der Erste Bank Österreich. Zuvor war er Geschäftsführer bei der Wiener Kreativagentur Jung von Matt/Donau und steuerte politische Kampagnen, wie zuletzt jene von Alexander van der Bellen bei der Bundespräsidentenwahl.

>>> Marketer des Jahres