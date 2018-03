Erhalt der Artenvielfalt: Sechs Business-Ideen gekürt

Aus knapp 90 Einreichungen wurden dieser Tage die sechs besten Business-Ideen des innovate4nature Business-Ideenwettbewerbs für den Schutz und Erhalt der Artenvielfalt gekürt. innovate4nature wird von WWF, SPAR und Impact Hub Vienna im Rahmen der Biodiversitäts-Initiative vielfaltleben des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) durchgeführt.

Die zwölf vielversprechendsten Ideen werden einer hochkarätigen Jury aus Biodiversitäts- und Start-up-Experten präsentiert. Neben der Kommunikationsexpertin Saskia Wallner, dem Biodiversitätsexperten Thomas Wrbka, der Finanzexpertin Christa Maier sowie dem Startup Sales Berater Jens Köster, findet sich heuer auch Heinrich Prokop, der aus der TV Serie „2 Minuten 2 Millionen“ bekannte österreichische Investor, unter den Jurymitgliedern. Diese wählten die Siegerteams nach den Kriterien „Biodiversitäts-Impact“, „Business-Modell“, „Innovation“ und „Team“ aus.

Die Finalisten lauten wie folgt:

► Alles Powidl im Zwetschkenreich möchte die Vielfalt an österreichischen Primitivpflaumen erhalten

► almgrün setzt sich für eine biologische und solidarische Landwirtschaft ein

► Alpengummi produziert einen 100% natürlichen Kaugummi, der rein aus nachwachsenden regionalen Rohstoffen besteht

► markta ist ein digitaler Bauernmarkt, der regionale Lebensmittelproduzenten mit regionalen Konsumenten verbindet

► Das Pflanzen-Urinal möchte ein öffentliches Urinal mit integrierter vertikaler Pflanzenkläranlage produzieren

► SEEDPAP setzt auf blühende, nachhaltige Verpackungen

Die Finalisten erhielten ein Preisgeld von je 5000 Euro. Die sechs Teams können im Rahmen eines sechsmonatigen Gründer-Programms des Impact Hub Vienna an einer Reihe von Coachings und Workspace teilnehmen. In dieser Zeit werden sie gemeinsam mit erfahrenen Experten im Bereich Start-ups an ihren Business-Modellen feilen.

Am 26. September 2018 findet das große Finale statt, bei dem die Finalisten den Fortschritt ihrer Idee präsentieren. Dem Gewinner winkt ein Preisgeld in der Höhe von 10.000 Euro, eine Mitgliedschaft im Impact Hub Vienna sowie gezielte Unterstützung bei der Vorbereitung zum erfolgreichen Start des Unternehmens. (red)