Wiens erste duale Studierende starten ins Wintersemester

Die Erstsemester erwartet nun ein regelmäßiger Wechsel zwischen Hochschule und Arbeitgeber: Die Wienerin Viktoria Rabensteiner beispielsweise, die sich für ein Bachelorstudium Tourismuswirtschaft entschieden hat, wird jede zweite Woche im Palais Hansen Kempinski Wien die praktische Seite der Hotelleriebranche kennenlernen: „Ich habe mich für das duale Modell entschieden, weil ich damit schon im Studium Berufserfahrung sammeln kann. Außerdem finde ich es sinnvoll, dass ich die Theorie gleich in der Praxis anwenden kann.“

Neben Tourismuswirtschaft bietet die IUBH in Wien den dualen Bachelorstudiengang Marketing Management sowie die Masterstudiengänge Personalmanagement, Marketing, Sales und Projektmanagement an. Das Studienmodell, das Praxis und Theorie miteinander kombiniert, erfreut sich in Deutschland großer Beliebtheit: Mehr als 100.000 dual Studierende sind gemeldet – allein die IUBH bietet das duale Studium in 13 deutschen Städten an. Mit Wien und Killarney hat die IUBH in diesem Jahr die zwei ersten Studienorte außerhalb Deutschlands eröffnet.