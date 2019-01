Mach mal Pause

Die Österreicher können täglich bis zu einer Stunde Pause machen, nutzen diese aber nicht aus. Das fand eine Studie des Recruiting-Unternehmens StepStone zum Thema Mittagspause im Büro heraus. Befragt wurden 1.025 Personen im November 2018.

Arbeiten während der Pause

In der Theorie beträgt die maximal mögliche Pausendauer der Befragten 57 Minuten. Tatsächlich nutzen diese aber weniger als die Hälfte (43 Prozent) in voller Länge. Ein gutes Fünftel der Österreicher nimmt nur einen Teil der Pausenzeit wahr. 36 Prozent gaben an, die Pause durchzuarbeiten.

Ausgaben für das Mittagessen variieren mit der Position

Angestellte geben im Schnitt 47 Euro pro Woche aus, Selbstständige 87 Euro. Der Gesamtschnitt liegt bei 52 Euro. Vier von Zehn Teilnehmern erhalten einen Zuschuss von ihrem Arbeitgeber. Am beliebtesten ist nach Selbstgekochtem das Essen aus der Kantine, gefolgt von Snacks oder einen Sandwich.

Mittagessen in der Kantine

Manche Ergebnisse klingen eigenartig: Ein Drittel gibt an, den Arbeitsplatz nur für die Mittagspause zu verlassen. 14 Prozent verharren dort gar bis zum Feierabend. Gegessen wird am liebsten in der Kantine und das mit Kollegen.

Die Pausen der Führungskräfte

Neben den höheren Ausgaben für das Mittagessen haben Führungskräfte mit 73 Minuten theoretisch auch eine höhere Maximalpausenzeit zur Verfügung. Die Praxis sieht anders aus: 39 Prozent der Befragten in führender Position überspringen eigenen Angaben zufolge gelegentlich die Pause. Allerdings verbringt auch die Chefetage die Pause gerne in Gesellschaft.