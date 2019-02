Rocky oder: Der Triumph des Underdogs

In Rocky nützt der erfolglose Boxer Rocky Balboa die Chance seines Lebens und besiegt (fast) den amtierenden Schwergewichtsweltmeister. Mit Mut und Kampfgeist gewinnt er die Herzen des Publikums und das seiner Angebeteten.

In Krieg der Sterne befreit der (vermeintliche) Waisenjunge Luke Skywalker die Galaxie vom übermächtigen Darth Vader.

In Slumdog Millionaire beantwortet der Straßenjunge Jamal Malik, auch ein Waise, selbst die letzte und schwierigste Frage in einem Fernsehquiz – nicht um das Geld einzustreifen, sondern um die Liebe seines Lebens auf sich aufmerksam zu machen.

Was haben die drei Filme gemeinsam? Sie handeln von Waisen, Losern, Underdogs, die sich Herausforderungen stellen, die größer sind als sie selbst. Dabei wachsen sie über sich hinaus und erringen Siege, die ihnen niemand (am wenigsten sie selbst) zugetraut hätte.

Der Archetypus des Underdog-Heros ist eines der beliebtesten Motive Holly- (und Bolly-)woods. Nicht nur: Auch Politiker inszenieren sich gerne als Underdog-Heros, die von ganz unten kommen. Bill Clinton war der „Junge aus einer Kleinstadt namens Hope“. Barack Obama, Sohn einer weißen Mutter und eines schwarzen Vaters, betont oft, dass er seinen Vater mit zehn Jahren zum letzten Mal sah, ein Quasi-Waise also.

Das Publikum liebt Waisen-/Loser-/Underdog-Filme. Warum? Weil es keine Kunst ist, die Prüfungen des Lebens zu bestehen, wenn einem Eltern, Lehrer, Geld den Rücken stärken. Der Underdog-Hero ist ganz auf sich allein gestellt. Seine Leistung wiegt umso mehr.

Das betrifft Sie nicht? Wenn Sie – und das ist im Job unvermeidlich – das nächste Mal schier unüberwindlichen Hindernissen gegenüberstehen und sich fragen: Warum ich, warum jetzt, dann denken Sie an Rocky, Luke Skywalker und Jamal Malik: Welche Charakterqualität ist jetzt, in dieser Situation gefragt? Mut, Durchhaltevermögen, Kreativität, ein schlaues Köpfchen, Geduld? Vielleicht eine, die Sie bisher ignoriert und beiseitegeschoben haben? Wäre es nicht fein, diese Qualität genau jetzt zu besitzen? Oder: Sie herauszuholen, weil sie doch ohnehin die ganze Zeit in Ihnen schlummert und nur darauf wartet, sich zu zeigen?

Das ist die Botschaft des Underdog-Heros. Wenn er über seinen Schatten springen kann, können Sie das auch.

