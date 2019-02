Neues duales Angebot kombiniert Studium mit Lehre

Parallel zum Studium „Smart Engineering“ absolvieren die Studierenden bei Siemens die praktische Ausbildung zum Elektrotechniker. Nach sieben Semestern haben die Absolventen einen Bachelor of Science in Engineering und einen Lehrabschluss mit starkem Digitalisierungsschwerpunkt in der Tasche. Das Studium beginnt im September 2019. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Industrie 4.0 gestalten

Während der Ausbildung liegt der Fokus auf Konzeption, Entwicklung und Umsetzung von Technologien und Prozessen innerhalb der Industrie 4.0. Klassische technische Disziplinen wie Maschinenbau und Elektrotechnik werden Know-How der Mensch-Maschine-Interaktion und Industrial Security verbunden.





Weiter Informationen gibt es hier.