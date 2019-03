Wo sind Mitarbeiter am motiviertesten?

Wer gerade einen Job sucht, stellt am besten die geografischen Suchfilter seines Online-Portals auf Bregenz und Linz ein. Denn dort sind Mitarbeiter am motiviertesten. Zu dem Ergebnis kommt die Arbeitergeber-Bewertungsplattform Kununu. Das österreichische Städte-Ranking wird von Bregenz, gefolgt von Linz und Graz angeführt, Wien und St.Pölten bilden das Schlusslicht.

Rang Stadt Durchschnitt 1. Bregenz 4,11 2. Linz 3,93 3. Graz 3,91 4. Innsbruck 3,90 5. Salzburg 3,87 6. Klagenfurt 3,77 7. Eisenstadt 3,77 8. Wien 3,68 9. St.Pölten 3,56

Der "Employee Engagement Score" setzt sich aus sieben gleich gewichteten Teilwertungen zusammen:

Kommunikation,

interessante Aufgaben,

Vorgesetztenverhalten,

Kollegenzusammenhalt,

Work-Life-Balance,

Arbeitsatmosphäre und

Arbeitsbedingungen.

Die Skala reicht dabei von 1 (sehr niedrig) – 5 (sehr hoch). Insgesamt wurden für die Erhebung mehr als 30.000 Arbeitgeber-Bewertungen des letzten Jahres analysiert.

Österreich vor Deutschland und der Schweiz

Die Gesamtwertung für Österreich beläuft sich auf 3,76, wobei der Kollegenzusammenhalt besonders gut bewertet wird (4,03). Im Vergleich mit Deutschland (3,59) und der Schweiz (3,53) liegt Österreich klar vorne. Ob das bedeutet, das die Arbeitsbedingungen in Österreich wirklich besser als in den deutschsprachigen Nachbarländern sind oder Österreicher in Wahrheit weniger raunzen als der Volksmund behauptet, bleibt offen für Interpretationen.