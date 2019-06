Was der Staat tun kann, um soziale Mobilität zu fördern

Der eine schreibt weltweit anerkannte Studien. Michael Förster, Volkswirt und Autor so komplexer OECD-Berichte wie „A broken Social Elevator? How to promote Social Mobility“ und „Under Pressure: The Sqeezed Middle Class“ hat ein paar Vorschlage an die Politik zum Thema Chancengleichheit.

Die andere ist ebenfalls Volkswirtin, Amerikanerin und als solche geübt im lesefreundlichen Übersetzen der Theorie in verständliche Praxis. Inhaltlich sind sich WU-Assistenzprofessorin Alyssa Schneebaum und OECD-Chefanalyst Förster weitgehend über die notwendigen Maßnahmen einig.